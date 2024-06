Mercato : Un attaquant dit oui à l’OM !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour renforcer son effectif lors de ce mercato estival, l’OM est notamment à la recherche d’attaquants de couloir, collants à ce que souhaite son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. En ce sens, les dirigeants marseillais seraient persuadés que Mohamed Bachir Belloumi a le profil parfait, lui qui serait d’ailleurs très intéressé à l’idée de venir à Marseille.

Avec Lilian Brassier, l’OM tient peut-être sa première recrue du mercato estival. Le club marseillais aurait trouvé un accord contractuel avec le défenseur âgé de 24 ans et il ne resterait plus qu’à s’entendre avec Brest, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025. En parallèle, l’OM semble bien avancer dans le dossier Mohamed Bachir Belloumi.

L’OM a fait une offre pour Belloumi

Révélé par la presse portugaise récemment, Marseille serait bel et bien intéressé par l’attaquant âgé de 22 ans, comme indiqué par Foot Mercato . L’OM aurait même déjà fait une offre officielle afin de s’attacher les services de Mohamed Bachir Belloumi, dont le montant est estimé à 4M€ bonus compris.

Belloumi veut rejoindre l’OM