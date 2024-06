Mercato : En feu, l’OM dégaine une offre pour un attaquant algérien

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Révélée par la presse portugaise, la piste menant à Mohamed Bachir Belloumi prend de l'ampleur du côté de l'OM. Le club phocéen aurait effectivement dégainé une première offre auprès de Farense afin de recruter l'ailier algérien, révélation du championnat portugais. Ce dernier serait très d'ailleurs motivé par un transfert à l'OM.

Après avoir tergiversé sur le cas de l'entraîneur, l'OM a bouclé la signature de Roberto De Zerbi et peut donc enfin accélérer sur un mercato qui s'annonce d'ores-et-déjà crucial afin de répondre aux attentes du technicien italien. Et Pablo Longoria n'aurait pas perdu de temps en coulisses.

OM : De Zerbi bloque déjà un transfert ! https://t.co/GlgZt22WlC pic.twitter.com/f1OJHidSkN — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

L'OM lâche une première offre pour Mohamed Bachir Belloumi

En effet, selon les informations de Foot Mercato , l'OM a dégainé une première offre officielle auprès de Farense pour Mohamed Bachir Belloumi. Le club phocéen est déterminé à combler rapidement l'absence de gaucher percutant à l'OM. Convoité par Benfica, l'ailier algérien, révélation de la saison au Portugal, privilégierait toutefois le projet marseillais.

De Zerbi arrive, l'OM dégaine dans tous les sens sur le mercato

Et l'OM semble en feu sur le mercato en ce début de semaine. En effet, en plus de l'offre pour Mohamed Bachir Belloumi, l'OM serait sur le point de boucler le transfert de Lilian Brassier. Le club phocéen aurait effectivement trouvé un accord avec le défenseur du Stade Brestois. Le cas de l'entraineur étant réglé, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé de passé aux choses sérieuses en coulisses.