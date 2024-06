Mercato - OM : Une opération à 0€ déjà actée ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Actif en coulisses sur le mercato, l'OM doit gérer en priorité le cas de trois joueurs en fin de contrat afin d'éviter un départ libre dans un an. Et alors que Jonathan Clauss et Samuel Gigot sont sur le départ, Chancel Mbemba pourrait à l'inverser rester à Marseille et partir libre dans un an.

Alors que le cas de l'entraîneur est enfin réglé à l'OM puisque Roberto De Zerbi va s'engager à Marseille pour trois saisons, Pablo Longoria va enfin pouvoir s'activer pour le mercato marseillais. Et le temps presse puisque cet été encore, l'OM prépare une très large revue d'effectif afin de permettre à son nouveau coach de disposer de l'effectif idéal pour appliquer sa méthode et cela devrait commencer par les départs. Dans cette optique, le club phocéen a trouvé un accord pour le transfert définitif de Vitinha.

Mbemba prêt à rester jusqu'à la fin de son contrat

Mais ce n'est pas tout puisque plusieurs sont à prévoir, notamment concernant les joueurs en fin de contrat dans un an. Chancel Mbemba est notamment concerné par cette situation. Cependant, selon les informations de La Provence , alors qu'un départ a longtemps été envisagé par l'OM, le joueur, très heureux à Marseille, pourrait rester jusqu'à la fin de son contrat et donc partir libre l'été prochain.

Clauss et Gigot devraient partir