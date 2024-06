Mercato : Vitinha s’en va, l’OM évite une catastrophe

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après l’y avoir prêté lors du dernier mercato hivernal, l’OM a trouvé un accord avec le Genoa pour le transfert définitif de Vitinha. S’il ne récupèrera pas les 32M€ bonus compris dépensés pour le recruter en provenance du SC Braga, le club marseillais semble malgré tout avoir réussi à limiter la casse et devrait récupérer au moins 16M€, sans compter les bonus.

À la recherche d’un attaquant lors du mercato hivernal 2023, l’OM avait décidé de casser sa tirelire en s’attachant les services de Vitinha. Pour y parvenir, les dirigeants marseillais avaient consenti un investissement record dans l’histoire du club, estimé à 32M€ bonus compris. Un montant jamais dépensé auparavant pour un transfert et qui s’est soldé par un échec. Après avoir inscrit seulement 6 buts en 43 matchs, Vitinha a fini par quitter l’OM l’hiver dernier.

Tout est bouclé pour le transfert de Vitinha

L’attaquant âgé de 24 ans a passé la deuxième partie de la saison dernière en prêt du côté du Genoa. Le club italien avait une option d’achat de 25M€ pour le conserver, qu’il n’a pas levé, même s’il voulait tout de même le garder. Malgré ses 2 petits buts inscrits en 9 matchs de Serie A, le Genoa a été convaincu par son implication. L’OM ne comptait plus sur Vitinha et les deux clubs ont réussi à trouver un terrain d’entente pour son transfert définitif. Si un montant de 15M€ était dans un premier temps évoqué, Marseille devrait finalement récupérer un peu plus.

L’OM devrait récupérer au moins 18M€