Mercato : Il a déjà répondu à l’OM pour son retour

Avant de se renforcer avec l’arrivée de nouveaux joueurs, l’OM se restructure. Roberto De Zerbi s’apprête à être nommer entraîneur du club et Giovanni Rossi pourrait arriver en tant que directeur technique. L’OM pourrait ne pas s’arrêter là puisque Fabrizio Ravanelli pourrait revenir au sein du club phocéen. Pour son plus grand bonheur !

Du côté de l’OM, on va prendre l’accent italien dans les jours et semaines à venir. En effet, pour son prochain entraîneur, le club phocéen a décidé de faire confiance à Roberto De Zerbi. L’entraîneur transalpin sera d’ailleurs accompagné de Giovanni Rossi, futur directeur technique. Et ce n’est pas tout. Selon L’Equipe , l’OM verrait d’un bon œil un retour de Fabrizio Ravanelli pour intégrer l’organigramme.



« L’OM est toujours dans mon cœur »

Ancien joueur de l’OM, Fabrizio Ravanelli pourrait donc voir la flamme se raviver avec le club phocéen. Cela ne sera clairement pas pour lui déplaire. En effet, il y a quelques semaines de cela, l’Italien faisait savoir à propos d’un retour à l’OM : « L’OM est toujours dans mon cœur. Si un coup de fil arrive, je suis toujours à disposition. Pas seulement comme entraîneur ».

Les anciens de l’OM de retour

Avec Fabrizio Ravanelli, l’OM pourrait donc continuer de garder un lien avec ses anciens joueurs historiques. Ça a notamment été le cas avec Basile Boli et plus récemment avec Jean-Pierre Papin. L’ancien buteur de l’OM avait initialement été nommé conseiller sportif de Pablo Longoria et le voilà aujourd’hui entraîneur de la réserve.