Transferts : Mbappé préparait un vilain tour au Real Madrid

Kylian Mbappé s’est donc officiellement engagé avec le Real Madrid. Mais voilà que la trajectoire aurait pu être différente pour l’ex-joueur du PSG. En effet, le capitaine de l’équipe de France aurait très bien porter le maillot du grand rival des Merengue : le FC Barcelone. Ça ne s’est finalement pas réalisé et pourtant, Mbappé avait donné le feu vert.

En 2017, Kylian Mbappé avait l’embarras du choix pour son prochain club. Le crack français aura finalement choisi de quitter l’AS Monaco pour rejoindre le PSG. D’autres options s’offraient alors à lui, à l’instar notamment du FC Barcelone. Alors que le club catalan venait de perdre Neymar, parti à Paris, Mbappé aurait pu le remplacer au Barça. C’est finalement Ousmane Dembélé qui a été choisi par les Blaugrana alors que l’actuel capitaine de l’équipe de France ne disait pas non pour débarquer au Camp Nou.



« N’importe quel joueur aurait dit oui comme il l’a fait »

A l’occasion d’un documentaire pour Movistar , Josep Maria Minguella est revenu sur le transfert avorté de Kylian Mbappé au FC Barcelone. Il a ainsi expliqué : « J’ai parlé avec le FC Barcelone et j’ai dit que j’avais le numéro de téléphone du père de Mbappé, afin qu’ils l’appellent et montent une opération. Il était disposé à venir à Barcelone et à parler. Les jours sont passés et personne n’a appelé. Ça a été moi qui a directement appelé le père de Mbappé. Il m’a dit : « Nous n’avons jamais pensé au Barça. Avec Messi, Suarez et Neymar, nous pensions qu’il n’y avait pas de place pour Kylian. Maintenant que Kylian s’en va, cela serait un honneur que Kylian puisse jouer aux côtés de tels joueurs dans un club si prestigieux ». J’ai dit : « Tranquille, ils vont t’appeler et il y aura une réunion ». Je n’ai réussi à convaincre personne du Barça d’appeler le père de Mbappé pour démarrer cette réunion ».



Egalement impliqué dans l’opération Kylian Mbappé au FC Barcelone, le fils de Minguella a révélé que le Français avait dit oui aux Blaugrana : « Du côté de la famille, ils ont été très clairs. Ils étaient en train de parler avec le Real Madrid. Ils n’ont jamais caché que Kylian était fan de Zidane depuis petit et qu’il aimait beaucoup le Real Madrid. Mais au-delà de ça, ils ont vu la possibilité de triompher à Barcelone. Neymar est parti, il aurait joué à côté de Messi. N’importe quel joueur aurait dit oui comme il l’a fait ».

« Ça aurait été moins cher de recruter Mbappé que Dembélé »