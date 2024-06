Mercato - OM : Une révolution est déjà annoncée avec De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto De Zerbi sera le nouvel entraîneur de l'OM. Mais qui est le technicien italien ? Ancien joueur, Jean-Luc Arribart a détaillé son profil, mais aussi son système de jeu. Les joueurs marseillais vont devoir s'accrocher car d'incroyables efforts physiques pourraient être réclamés par le coach de 45 ans la saison prochaine.

Son profil fait déjà l'unanimité sur les réseaux sociaux. Ancien coach de Sassuolo et de Brighton, Roberto De Zerbi ne présente pas un palmarès XXL. Mais la façon doit il fait progresser ses équipes a fait de lui l'un des entraîneurs les plus en vogue sur le marché. Ce n'est pas rien si le Bayern Munich ou Manchester United l'ont contacté. Mais l'atmosphère marseillais l'a convaincu. De Zerbi devrait signer un contrat de trois avec l'OM, avec l'ambition de retourner en Ligue des champions la saison prochaine.

« C’est un régal à regarder »

Dans les colonnes de La Provence , Jean-Luc Arribart en a dit plus sur la méthode De Zerbi. « Avec De Zerbi, on est à la limite du danger. Il va demander au gardien, à ses centraux de beaucoup participer, et même au double pivot de redescendre au niveau de sa surface. L’idée est d’aspirer l’adversaire, de l’éliminer par des petites combinaisons, avant d’attaquer l’espace. Ça demande beaucoup de sang-froid, de sûreté technique. C’est risqué, mais lorsque ça tourne bien… c’est un régal à regarder » a confié le consultant.

Les joueurs marseillais vont souffrir