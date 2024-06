Mercato - OM : Un cadre déjà plombé par De Zerbi ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’officialisation de sa nomination se fait toujours attendre, Roberto De Zerbi sera bel et bien le prochain entraîneur de l’OM. Le technicien italien s’est déjà mis au travail et a eu plusieurs réunions avec la direction marseillaise concernant le mercato estival. Son arrivée risque en revanche de ne pas être une bonne nouvelle pour Samuel Gigot.

Avant de pouvoir totalement lancer son mercato estival, l’OM a enfin mis la main sur son nouvel entraîneur. C’est finalement Roberto De Zerbi qui sera l’heureux élu. L’ancien coach de Brighton s’est mis d’accord avec Marseille autour d’un contrat de trois ans et il ne manque plus que l’officialisation de son arrivée.

De Zerbi s’active déjà à l’OM

Comme indiqué par le journaliste Saber Desfarges, Roberto De Zerbi s’est déjà mis au travail. Le technicien italien a eu plusieurs réunions avec la direction de l’OM à propos du mercato estival, ainsi qu’avec des cibles marseillaises. Certains joueurs de l’effectif actuel risque en revanche d’en faire les frais, comme Samuel Gigot.

Gigot pas compatible avec De Zerbi ?