Mercato - OM : Les deux transferts que voulait boucler Conceicao !

Sergio Conceiçao a laissé passer sa chance. Trop hésitant, trop marqué par son départ du FC Porto, le technicien ne sera pas le prochain entraîneur de l'OM. Ces dernières heures, le club marseillais est parvenu à s'entendre avec Roberto De Zerbi. Un scénario inattendu surtout que le coach portugais avait commencé à préparer la phase de recrutement.

Le plan C est le bon pour l'OM. Après Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, le club marseillais est parvenu à trouver un accord avec Roberto De Zerbi, mais aussi avec Brighton, qui a accepté de le libérer.

De Zerbi n'a pas hésité pour entraîner l'OM

De Zerbi n'a pas caché son enthousiasme à l'idée d'entraîner l'OM, malgré une saison qui se fera sans Coupe d'Europe. Une envie qui contraste avec la position de Sergio Conceiçao. Grand favori pour s'installer sur le banc marseillais il y a encore quelques jours, le Portugais a voulu jouer la montre, et celui lui a porté préjudice.

Conceiçao s'était penché sur le mercato