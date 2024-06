Mercato : L’OM a tranché pour ses recrues de l’été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant la nomination de son nouvel entraîneur qui devrait être Roberto De Zerbi, l’OM place également ses pions pour le mercato estival. Et il semblerait que la direction du club phocéen prépare de nombreux transferts dans les semaines à venir, et notamment dans le sens des arrivées, afin de renouveler une bonne partie de son effectif.

L’été promet déjà d’être très agité à l’OM ! En quête de son nouvel entraîneur depuis plusieurs semaines, le président Pablo Longoria a essuyé plusieurs échecs (Paulo Fonseca, Franck Haise, Sergio Conceiçao…) et c’est donc l’Italie Roberto De Zerbi qui semble plus proche que jamais d’assurer la succession de Jean-Louis Gasset. Mais à quoi faut-il s’attendre pour le recrutement de l’OM ?

« Tout le monde peut partir »

Dans un chat organisé avec les lecteurs de L’EQUIPE , le journaliste Loïc Tanzi a annoncé jeudi que l’effectif de l’OM allait être révolutionné au cours du mercato estival : « Oui, l'effectif va connaître des changements importants. Tout le monde peut partir en cas d'offre satisfaisante. Le club n'est pas en Coupe d'Europe et l'incertitude autour des Droits TV fait que personne n'est intransférable. Tout le monde, ça veut aussi dire le gardien, où l'OM a commencé à se renseigner sur le marché. Il n'y aura pas de grandes folies, le club cherche des bonnes affaires en Ligue 1 ou des recrutements intelligents. On peut citer Brassier de Brest », indique le journaliste, qui annonce donc de nombreux départs et arrivées cet été à l’OM.

Aucune folie en attaque