OM : C'est confirmé, il arrive à Marseille

Axel Cornic

Ces dernières heures le dossier du nouvel entraineur s’est grandement accéléré et Roberto De Zerbi serait désormais tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Les derniers obstacles à son arrivée comme l’indemnité à payer à Brighton auraient été abattus et Pablo Longoria pourrait bientôt réaliser l’un des plus gros coups de maitre de sa présidence.

Il y a quelques semaines encore, personne n’y aurait cru. Courtisé par les plus grands clubs d’Europe et surtout en Premier League, Roberto De Zerbi devrait devenir le nouvel entraineur de l’OM. Et tout est allé très vite, puisqu’en l’espace de 24h Pablo Longoria et Mehdi Benatia semblent avoir déjà bouclé le dossier.

Mercato - OM : Domenech clashe déjà le nouvel entraîneur ! https://t.co/xXjijuvQeF pic.twitter.com/L4IiX70SVL — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Ça commence à sentir bon pour De Zerbi

Plusieurs médias annoncent en effet ce vendredi que l’accord entre l’entraineur italien et l’OM serait total. On parle d’un contrat de trois ans, avec De Zerbi qui va donc enfin apporter un peu de stabilité après une saison chaotique. Selon Le Parisien quelques détails devaient encore être réglés dans l’après-midi, mais tout serait clair maintenant.

Un petit miracle réalisé par l’OM ?

Ce n’est pas tout, puisque le quotidien nous apprend également que l’OM aurait trouvé un accord avec Brighton, où Roberto De Zerbi est sous contrat jusqu’en 2026. Le club marseillais va donc verser 6M€ aux Anglais, ce qui devrait confirmer l’arrivée d’un nouvel entraineur qui attise déjà la curiosité en France. Réputé pour son jeu, il pourrait en effet devenir une véritable attraction de la Ligue 1, avec évidemment la mission de ramener l’OM en Ligue des Champions.