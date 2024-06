Mercato : De Zerbi recalé par l’OM, la raison est dévoilée

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, Roberto De Zerbi pourrait bien devenir le prochain entraîneur de l’OM. L’Italien s’est considérablement rapproché du club phocéen ces dernières heures et il est passé devant Sergio Conceição dans la hiérarchie des pistes marseillaises. Mais le coach passé par Brighton aurait pu rejoindre le sud de la France bien plus tôt, en 2022, mais sa candidature n’avait alors pas été retenue.

L’excitation est de mise du côté des supporters marseillais. Et pour cause, le club phocéen serait tout proche de faire signer l’un des entraîneurs les plus côtés sur le marché. En effet, Roberto De Zerbi a de très grandes chances de s’engager prochainement pour l'OM.

De Zerbi a doublé Conceição

Initialement, Roberto De Zerbi n’était pas la priorité des dirigeants marseillais. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, c’est Paulo Fonseca qui était le choix numéro un. Entre temps, ce dernier s’est engagé avec l’AC Milan et Pablo Longoria a donc dû changer de cible. Le président de l’OM s’est alors rabattu sur Sergio Conceição, mais ce dernier a mis trop de temps à donner sa réponse à Marseille et donc Longoria a décidé de tenter sa chance avec De Zerbi.

Mercato : Séisme à l'OM, Longoria réalise un coup de génie ? https://t.co/g19H1CwnSr pic.twitter.com/PTWopk055L — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

De Zerbi avait été recalé en 2022 par l’OM