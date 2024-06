RC Lens : C’est terminé pour ce transfert de rêve

Arnaud De Kanel

Le RC Lens se retrouve dans une situation financière pour le moins critique. Le club artésien a dressé le bilan de la saison 2023-2024 et a constaté qu'aucun bénéfice n'avait été tiré à l'issue de cet exercice. Cette situation devrait logiquement condamner la perspective du transfert rêvé par tous les supporters des Sang et Or, celui de Raphaël Varane.

Le mercato estival s'annonce mouvementé du côté du RC Lens. Lundi dernier, le président Joseph Oughourlian s'est présenté devant la presse afin de tirer le bilan de la saison écoulée et il a avoué que les finances de son club n'étaient pas au mieux. Les Sang et Or auraient même planifié pour environ 100M€ de départ dès cet été. Cela pourrait logiquement entrainer les transferts de Kevin Danso et Facundo Medina, deux tauliers de la défense. Les dirigeants s'y préparaient déjà avant même de faire les comptes et pistaient donc Raphaël Varane. Libre après son départ de Manchester United, le champion du monde n'a jamais fermé la porte à un retour au sein de son club formateur. Mais la situation financière du RC Lens devrait définitivement mettre fin à ce transfert de rêve.



Le coup de froid d'Oughourlian au sujet de Varane

Joseph Oughourlian avait d'ailleurs calmé les ardeurs au sujet d'une arrivée de Raphael Varane. « Je n’ai pas cette information que le dossier était avancé. Je ne me reconnais pas dans beaucoup d’articles. Pour un investissement comme ça, quelqu’un m’aurait sans doute consulté. Pour le fan que je suis, c’est mon rêve. Pour le président, il n’y a pas de négociation, il faudra voir les éléments financiers. Quand on fait un discours de rigueur, il faut regarder les éléments », avait déclaré le président lensois lundi dernier. Journaliste pour L'Equipe , Loïc Tanzi a confirmé que la piste s'éloignait.

«Ça me parait compliqué»