Mercato : Après Mbappé, le PSG tente un gros transfert à l’étranger

Le milieu de terrain ne sera pas délaissé cet été. Le PSG envisage de boucler l'arrivée d'un nouveau renfort pour densifier l'entrejeu, souvent en difficulté lorsque la pente s'élevait. Le club parisien n'aurait pas abandonné le dossier Joshua Kimmich. Polyvalent, l'international allemand pourrait rendre de précieux services à Luis Enrique la saison prochaine.

Au PSG, des mouvements sont attendus à tous les postes. En ce qui concerne la concurrence de Gianluigi Donnarumma, le club parisien aurait déjà avancé puisque Matvey Safonov (Krasnodar) aurait déjà passé sa visite médicale et donné son accord pour signer un contrat de quatre ans. En défense centrale, c'est plus incertain. Priorité de Luis Campos selon les informations du 10Sport.com, Leny Yoro aurait choisi le Real Madrid. En attaque et au milieu de terrain, la situation est floue.

PSG - Zaïre-Emery : Le coup de gueule de Mbappé https://t.co/B63DS220kt pic.twitter.com/D6oS2Bkihi — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

La piste Kimmich est toujours d'actualité

Pour densifier l'entrejeu, le PSG pense à plusieurs noms. Selon Fabrice Hawkins, le club n'aurait pas abandonné le dossier Joshua Kimmich. Le joueur du Bayern Munich est très apprécié de Luis Enrique puisqu'il dispose des qualités nécessaires pour évoluer au milieu de terrain, mais aussi au poste d'arrière droit. Déjà contacté l'hiver dernier, Kimmich avait fait faux bond, mais le PSG dispose d'une nouvelle opportunité dans ce dossier à en croire le journaliste de RMC Sport.

Le Barça en embuscade