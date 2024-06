PSG : Donnarumma vise un gros coup pour mettre fin au malaise

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma n’a jamais fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Bien au contraire, puisqu’il a régulièrement été en première ligne face aux critiques ! Mais à l’orée de l’Euro 2024 tout ça pourrait bien se terminer, avec l’international italien qui a une idée derrière la tête.

Depuis son plus jeune âge, Gianluigi Donnarumma a été lié au PSG. Mais quand il est arrivé, on ne peut pas vraiment dire que l’accueil a été très chaleureux. Le géant italien est en effet souvent ponté du doigt et s’il a tout de même montré être un gardien de très haut niveau, il n’a jamais su confirmer sur la durée.

Donnarumma vise une deuxième Euro

Tout peut changer cet été. La Gazzetta dello Sport laisse entendre que Donnarumma souhaite remporter l’Euro 2024 en tant que capitaine de la Squadra Azzurra, afin de faire définitivement taire les critiques. C’est d’ailleurs le cas au PSG, mais également en son pays natal, où certains réclament la titularisation de Guglielmo Vicario à sa place.

Retour à Dortmund !

Comme un clin d’œil, tout commencera au Signal Iduna Park pour Gianluigi Donnarumma, qui affrontera l’Albanie ce samedi pour le premier match de son Euro 2024. un stade où le gardien du PSG a déjà évolué à deux reprises cette saison et il n’y a jamais gagné, puisque le rencontre de décembre lors de la phase de poule de la Ligue des Champions s’est soldée par un nul (1-1), alors que la demi-finale aller s’est terminée sur une défaite (1-0).