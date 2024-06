PSG : Coup dur pour Zaïre-Emery

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du PSG en 2023-2024, Warren Zaïre-Emery a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2024 en Allemagne. Toutefois, avec le retour de N'Golo Kanté en équipe de France, le crack de 18 ans devrait avoir du mal à emmagasiner du temps de jeu. En effet, Youssouf Fofana et Eduardo Camavinga seraient préférés à Warren Zaïre-Emery pour accompagner le champion du monde 2018.

Alors que l'Euro 2024 ouvrira ses portes ce vendredi en Allemagne, Didier Deschamps a dressé sa liste de 25 joueurs pour disputer la compétition. Au milieu de terrain, le sélectionneur de l'équipe de France a convoqué six joueurs au total (sept si on compte Antoine Griezmann) : Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zaïre-Emery et la surprise N'Golo Kanté.

Zaïre-Emery plombé par le retour de Kanté ?

Selon les informations de L'Equipe , le retour de N'Golo Kanté plomberait Warren Zaïre-Emery. En effet, le crack du PSG est celui qui a le plus perdu avec le retour au premier plan du champion du monde 2018.

Zaïre-Emery, le remplaçant du remplaçant ?

Si son temps de jeu dépendra des retours de blessure d'Aurélien Tchouameni et d'Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery voit déjà Youssouf Fofana et Eduardo Camavinga être devant lui dans la hiérarchie des milieux de terrain de Didier Deschamps. En effet, le Monégasque et le Madrilène sont plus complémentaires, de par leur créativité, avec N'Golo Kanté. Ainsi, Warren Zaïre-Emery doit se contenter d'un rôle de remplaçant du remplaçant pour le moment.