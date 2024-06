PSG : Une ouverture à 115M€ pour le transfert de cette star

Benjamin Labrousse

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par l’arrivée d’un milieu de terrain supplémentaire. Depuis plusieurs mois, le nom de Bruno Guimarães est associé au club parisien, qui semble toutefois déjà distancé par Manchester City. Mais à leur tour, les Citizens pourraient abandonner la piste menant à la star de Newcastle. Explications.

De quoi sera fait le mercato du PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 1er avril dernier, Paris cherche à se renforcer sur plusieurs postes, et notamment au milieu de terrain. Ainsi, depuis plusieurs semaines, certaines pistes ont été associées au club parisien dans l’entrejeu.

Transferts : Il répond au PSG en public ! https://t.co/Xp2dIV4Zua pic.twitter.com/c1SJbOQvSZ — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Le PSG lorgne Bruno Guimarães

C’est le cas notamment pour Bruno Guimarães. A 26 ans, le Brésilien est l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League, et se trouve convoité par plusieurs cadors du championnat anglais, et notamment par Manchester City donc. Pour rappel, le joueur de Newcastle dispose d’une clause libératoire de 115M€, et pourrait définitivement quitter les Magpies , en quête de liquidités, cet été.

Manchester City freinés par la clause libératoire du joueur