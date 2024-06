Annoncée au PSG, une star se paye Mbappé et Dembélé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire plusieurs médias espagnols, le PSG aurait tenté le coup pour Lamine Yamal. La jeune pépite espagnole aurait reçu une offre de 200M€, qui aurait été refusée par le FC Barcelone. Alors qu'elle s'apprête à participer à son premier Euro, la pépite de 17 ans s'est prononcé sur ses aspirations, et a snobé Kylian Mbappé, mais aussi Ousmane Dembélé.

Le PSG n'a pas attendu l'ouverture du mercato estival pour passer à l'action sur le marché des transferts. Le club parisien serait passé à l'action pour recruter le remplaçant de Kylian Mbappé. Âgé de 16 ans, Lamine Yamal aurait été contacté par la formation française, qui ne s'est pas arrêtée là. Une offre de 200M€ aurait été transmise à son agent Jorge Mendes, mais aussi au FC Barcelone. La réponse de Joan Laporta a été ferme et claire.

Révolution au PSG, il se lâche après son gros transfert https://t.co/M51rOS7Om5 pic.twitter.com/CWQMjr6sFL — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Le FC Barcelone ferme la porte au PSG

Questionné sur l'avenir de Yamal au FC Barcelone à la fin du mois de mai, le président de la formation a confirmé qu'il était intransférable. « Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, pour 200 millions d'euros, et nous avons dit non. Parce que nous avons confiance en lui, en sa projection sportive » avait déclaré Joan Laporta. L'international espagnol peut donc se projeter sereinement sur son prochain objectif : l'Euro.

Yamal snobe Mbappé et Dembélé