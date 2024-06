Mbappé - PSG : «Mieux qu'il parte avant», il balance cash sur son départ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Joueur du PSG depuis 7 ans, Kylian Mbappé va donc quitter la capitale française après plusieurs mois compliqués près du Parc des Princes. Aux yeux de Bixente Lizarazu, la future star du Real Madrid aurait dû plier bagage plus tôt pour éviter la fin contrastée de son aventure parisienne.

Alors qu'il a confié être libéré d'un certain poids après l'officialisation de son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a suscité énormément de réactions, dont celle du PSG, qui a confié à l'AFP que le joueur « n ’a absolument aucune classe ». En froid avec Nasser Al-Khelaïfi notamment, il semblait n'attendre qu'une chose : partir. Certains observateurs comme Bixente Lizarazu estiment qu'il aurait peut-être dû partir avant.

Mbappé soulagé par son départ

Déjà convoité par le Real Madrid il y a deux ans, Kylian Mbappé avait joué un mauvais tour au club espagnol en restant plus longtemps au PSG, allongeant son bail de deux années avec une saison supplémentaire en option. Finalement, le Français a subi durant plusieurs mois une situation qui lui semblait difficile à en croire sa récente sortie en conférence de presse : « Au PSG, je n’étais pas malheureux, cela serait comme cracher dans la soupe et au visage des gens qui m’ont défendu. J’ai toujours été heureux. Mais des choses et des gens me rendaient malheureux . »

La saison de trop ?