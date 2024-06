Les «soucis» sont confirmés au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Certains joueurs du PSG ont connu une fin de saison 2023-2024 très mouvementé pour diverses raisons, comme notamment Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Des difficultés qui n'ont pas empêché les deux attaquants de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024, et le sélectionneur de l'équipe de France s'est confié à ce sujet.

Entre un Kylian Mbappé qui s'est mis à dos une partie des supporters du PSG de par son choix de s'en aller libre vers le Real Madrid, et un Randal Kolo Muani qui n'a jamais vraiment répondu aux attentes après son arrivée pour près de 100M€ l'été dernier, certains attaquants de l'équipe de France ont rejoint le rassemblent dans un état d'esprit assez particulier. La saison n'a pas été des plus reposante pour les deux joueurs au PSG, et Didier Deschamps a livré son sentiment à ce sujet dans les colonnes du Parisien en confirmant des « soucis » pour Mbappé et Kolo Muani.

« Le cadre est différent ici »

« Vous n’allez quand même pas comparer la situation de Randal ces deux derniers mois et de Kylian ? Ce ne sont pas les mêmes soucis. S’ils ont le sourire, c’est qu’ils savent aussi que d’autres auraient pu être là. Sur une saison, ça arrive à tous, qu’il y ait un coup de moins bien, qu’ils puissent passer de titulaire à remplaçant. Mais ce n’est pas pour ça qu’ici, même si rien n’est figé, le cadre est différent », indique le sélectionneur de l'équipe de France au sujet des deux attaquants, qui vont donc avoir l'occasion d'oublier leurs tourments avec cet Euro 2024.

