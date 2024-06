Mbappé - Kolo Muani : Malaise au PSG, Deschamps vide son sac

Amadou Diawara

Lors de la saison 2023-2024, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani (25 ans) étaient à la peine au PSG, et ce, pour des raisons différentes. Interrogé ce vendredi soir sur ses deux attaquants, Didier Deschamps a expliqué pourquoi ils semblaient être plus épanouis lorsqu'ils portaient le maillot de l'équipe de France.

Kylian Mbappé a vécu une saison plus que compliquée au PSG. Alors qu'il n'a pas activé la clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025 l'été dernier, le numéro 7 parisien a été mis au placard par sa direction pendant plusieurs semaines. Après avoir proposé de renoncer à certaines primes, Kylian Mbappé a été réintégré dans le groupe de Luis Enrique, avant de voir son temps de jeu diminuer considérablement à partir du mois de février, et ce, parce qu'il a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi. En plus de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani a, lui aussi, été en difficulté au PSG ces derniers mois, mais pour des raisons totalement différentes. Ne parvenant pas à évoluer à son plus haut niveau, l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort a perdu sa place de titulaire à Paris.

«Ce ne sont pas les mêmes soucis»

Lors d'un entretien accordé à la presse quotidienne régionale, dont Le Parisien , Didier Deschamps a fait un point sur les cas Mbappé et Kolo Muani au PSG. « Des joueurs semblent plus épanouis en équipe de France qu’en club. Est-ce le cas de Randal Kolo Muani ? Vous n’allez quand même pas comparer la situation de Randal ces deux derniers mois et de Kylian ? Ce ne sont pas les mêmes soucis. S’ils ont le sourire, c’est qu’ils savent aussi que d’autres auraient pu être là », a affirmé le sélectionneur des Bleus , avant d'en rajouter une couche.

«Ils considèrent que c’est un privilège de revenir au château»