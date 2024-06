Mbappé : Ousmane Dembélé a sauvé le Real Madrid !

La rédaction

Le Real Madrid a provoqué un véritable séisme ce lundi en annonçant officiellement l’arrivée de Kylian Mbappé. Après sept saisons au PSG, le Bondynois a décidé qu’il était pour lui le moment de rallier une nouvelle écurie, mais également de découvrir un nouveau championnat. Le Français laisse derrière lui un Parc des Princes orphelin de sa star, mais également Ousmane Dembélé. Et une figure populaire en Espagne explique que le dernier cité aurait pu connaître un destin bien différent à cause de son désormais ex-coéquipier.

Si le FC Barcelone est aujourd’hui dans une situation économique difficile, qui ne lui permet pas de faire de folies, le club catalan et le Real Madrid se sont pendant longtemps livrés une véritable guerre sur le marché des transferts, année après année. Les Blaugranas ne peuvent aujourd’hui plus se le permettre, et les Merengue ont visiblement changé leur fusil d’épaule, préférant recruter de jeunes talents. Si Kylian Mbappé est sûrement la plus grosse star qui rejoint l’écurie madrilène depuis dix ans, le capitaine de l’équipe de France aurait pu évoluer en faveur de l’ennemi juré.

« il m’a dit que ce serait un plaisir d’aller au Barça. »

Josep Maria Minguella, agent très connu en Espagne, s’est exprimé sur Radio Marca , expliquant que lorsqu’il évoluait encore à Monaco, Kylian Mbappé aurait aimé jouer au Barça… mais le club catalan a à l’époque préféré Ousmane Dembélé : « Mon fils, qui était en France, m’a dit que Monaco était en train de prévenir l’équipe. J’ai donc parlé personnellement avec les parents, le garçon avait 18 ans, et avec le départ de Neymar, il m’a dit que ce serait un plaisir d’aller au Barça. J’en ai parlé au FC Barcelone et ils m’ont répondu que, pour la même valeur, (Ousmane) Dembélé avait plus de qualités. Ils pensaient que le joueur du Borussia Dortmund de l’époque était plus adapté à la façon de jouer du Barça. »

« Le Barça est dans une situation économique compliquée »