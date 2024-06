Mercato : Une star du Real Madrid sur le départ ?

La rédaction

Récent vainqueur de sa deuxième Ligue des Champions sous le maillot du Real Madrid, l’ailier brésilien de 23 ans, Rodrygo, laisse planer le doute en ce qui concerne son avenir au sein du club merengue. L’arrivée récente de Kylian Mbappé en provenance du PSG pourrait d'ailleurs accélérer sa décision.

L'avenir de Rodrygo Goes au Real Madrid semble plus incertain que jamais, malgré ses déclarations rassurantes après la finale de la Ligue des Champions. Le jeune brésilien avait pourtant affirmé vouloir rester au club, soulignant son désir de continuer à porter le maillot blanc. « Quand on m’a demandé si j’allais rester au Real Madrid toute ma vie, j’ai dit que oui, mais que je ne pouvais pas le savoir. Je suis encore sous contrat. Je rêve de continuer ici et je suis sûr que ça va se passer comme ça. Si je peux rester ici toute ma vie, et bien je resterai, jusqu’à ce qu’ils ne veuillent plus de moi », a-t-il déclaré, apaisant ainsi les inquiétudes des supporters.

L'ombre de départs potentiels

Cependant, ces déclarations font suite à des propos tenus par Rodrygo avant la finale, qui laissaient entrevoir une possibilité de départ. En parallèle, des rumeurs d'intérêt de la part de clubs comme le PSG, sous la direction de Luis Enrique, et Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, ont émergé. Ces spéculations avaient enflammé la situation à Madrid, avant que Rodrygo n'essaie de calmer le jeu. Mais les déclarations récentes de José Félix Diaz, un journaliste influent de Marca et proche du Real Madrid, ravivent les spéculations. Diaz a révélé que la porte de sortie pour Rodrygo reste ouverte et que l'attaquant ne se sent pas complètement à l'aise au sein du club madrilène.

L'impact de l'arrivée de Mbappé