Mercato : Après la vente, un buteur veut signer à l’ASSE !

Homme fort de cette fin de saison, Irvin Cardona a fait ses adieux à l'ASSE. Il est prévu que l'attaquant, prêté par Augsbourg, poursuivre sa carrière en Bundesliga. Mais la vente de la formation stéphanois pourrait relancer ce dossier. Dôté de moyens financiers supérieurs, le groupe Kilmer Sports Ventures pourrait bien racheter son contrat, s'il le souhaite.

L'ASSE a eu le nez creux en bouclant l'arrivée d'Irvin Cardona en janvier dernier. Prêté par Augsbourg sans option d'achat, l'attaquant a rendu de précieux services à la formation stéphanoise. Auteur de dix buts sous le maillot stéphanois, il s'est notamment illustré dans la dernière ligne droite de la saison. Son importance dans la montée de l'ASSE est majeure. Mais comme le prévoit le deal négocié avec Augsbourg, Cardona n'évoluera pas en Ligue 1 la saison prochaine.

Cardona fait ses adieux

Le buteur de 26 ans devrait retrouver sa formation. Mais avant de s'envoler pour l'Allemagne, il a tenu à remercier les supporters stéphanois. « Il est temps pour moi de vous remercier pour ces six mois exceptionnels. J’ai passé une saison incroyable, pleine d’émotions. Nous nous sommes battus du début jusqu’à la fin, et j’ai pris du plaisir à chaque instant grâce à ce public incroyable. Je garderai des souvenirs merveilleux de cette période. Je tiens également à remercier tout le staff et mes coéquipiers pour leur soutien et leur camaraderie. Allez les Verts! » a lâché Cardona sur Instagram.

La vente de l'ASSE va tout changer ?