Mercato : Un joueur de Deschamps attend l’appel de l’OM !

Pablo Longoria a considérablement redessiné les contours de l’effectif de l’OM lors des dernières sessions des transferts. Le président de l’Olympique de Marseille est cependant confronté à des problèmes économiques, réduisant la marge de manoeuvre du club marseillais sur le mercato. Le dossier Brice Samba en est l’exemple parfait.

Lundi, Joseph Oughourlian dressait un constat alarmant sur les finances du RC Lens. Le président des Sang-Et-Or ne se cachait pas : le pensionnaire de Ligue 1 va devoir effectuer de considérables coupes budgétaires en raison d’un retard de paiement CVC et l’indécision autour des droits TV de la Ligue 1. « On va faire des ventes. Aucun club ne peut se permettre de ne pas faire de ventes. On a commencé à travailler certains dossiers. (...) Il y aura réduction de la masse salariale ».

Brice Samba pense à revenir à l’OM

Les joueurs dotés d’une valeur marchande intéressante aux yeux du RC Lens pourraient donc prendre la porte cet été. Ce serait notamment le cas d’Elye Wahi, de Kevin Danso ou encore de Brice Samba. Le gardien du pensionnaire de Ligue 1 et de l’équipe de France est passé du côté de l’OM au début de sa carrière. Et il semblerait, selon La Provence, qu’un retour à l’Olympique de Marseille soit plus que le bienvenu dans son esprit à ce stade de sa carrière (30 ans).

L’OM a les pieds et poings liés par ses finances ?