Il fait ses adieux au RC Lens et lâche un message émouvant

Une page se tourne au RC Lens. Entraîneur de l'équipe première depuis février 2020, le technicien a pris la décision de quitter le nord de la France. Le coach reste en Ligue 1 puisqu'il s'est engagé avec l'OGC Nice. Mais avant de s'établir sur la Côte d'Azur, Haise a pris le temps de remercier le club sang et or.

Franck Haise ne sera pas à la tête du RC Lens la saison prochaine. Ce jeudi, le club sang et or a officialisé le départ de son entraîneur principal vers l'OGC Nice. Mais avant de rejoindre le projet porté par INEOS, le technicien de 53 ans a « souhaité s’ouvrir auprès de celles et ceux qui font la magie de ce club et qui auront rendu cette expérience si spéciale » dans les colonnes de la Voix du Nord .

Haise fait ses adieux

« Aujourd’hui, au moment de prendre du recul sur mon expérience, je mesure l’intensité de ce que nous avons vécu ensemble. Je crois que cette intensité aura été le fruit d’une rencontre : celle d’une équipe qui ressemble à son public, et celle d’un public fier de voir son énergie et ses valeurs retranscrites sur le terrain. Si je suis honnête, je vous dirai que je n’ai pas toujours eu le loisir de profiter totalement de ces ambiances (…) Je sais la magie unique qui habite les tribunes du stade Bollaert. Je prendrai le temps, un jour, de mieux la raconter » a confié Haise.

« Je porterai longtemps en moi ce que nous avons vécu ensemble »