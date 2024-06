Mercato - RC Lens : Haise s’en va, le prochain entraîneur sur le point de signer ?

Hugo Chirossel

Ce jeudi, le RC Lens a annoncé le départ de Franck Haise, dont l’arrivée à l’OGC Nice a également été officialisée. Mais les Sang et Or devraient très bientôt mettre la main sur leur prochain entraîneur. En effet, Will Still, libre depuis son départ du Stade de Reims, devrait bientôt s’engager avec le club lensois.

Quatre ans après sa nomination, Franck Haise a décidé de mettre un terme à son aventure au RC Lens. Comme attendu ces derniers jours, le club a officialisé ce jeudi son départ. Le technicien français sera désormais sur le banc de l’OGC Nice, qui dans la foulée a annoncé son arrivée pour succéder à Francesco Farioli, parti à l'Ajax Amsterdam.

«Nous sommes rapidement tombés d’accord»

« Le projet m’a convaincu, tout comme les échanges que j’ai pu avoir avec la Direction du Gym. Nous sommes rapidement tombés d’accord car nous avions envie de très vite nous mettre au travail. Les objectifs sont élevés : à nous de tout mettre en œuvre, collectivement, pour les relever », a déclaré Franck Haise dans le communiqué publié par l’OGC Nice.

Still va succéder à Haise