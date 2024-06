Mercato - OM : Longoria a fait fuir des entraîneurs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quasiment trois semaines après la fin de la saison, l'OM n'a toujours pas trouvé le successeur de Jean-Louis Gasset. Après avoir vu Paulo Fonseca rejoindre l'AC Milan, le club phocéen a décidé de se concentrer sur Sergio Conceiçao. Un dossier une nouvelle fois difficile. Eric Di Meco explique d'ailleurs quels sont les principaux obstacles pour le club phocéen.

L'annonce du nouvel entraîneur de l'OM devait intervenir rapidement après la fin de la saison. Il faut dire que le club phocéen est prévenu depuis longtemps que Jean-Louis Gasset allait quitter le club cet été. Et pourtant, son successeur se fait attendre. La piste la plus chaude mène actuellement à Sergio Conceiçao, mais plusieurs obstacles se dressent face à l'OM dans ce dossier. A commencer par l'absence de qualification européenne comme l'explique Eric Di Meco.

Di Meco dénonce deux problèmes à l'OM

« Un manque d'attractivité de l'OM ? Oui, avec l'absence de d'Europ c'est évident. Pour ces coachs-là, et surtout lui parce qu'il a joué chaque année la Ligue des champions et il a donc une équipe habituée aux joutes européennes, voire à sortir des poules, c'est un problème », assure-t-il au micro de RMC , avant d'ajouter que l'omniprésence de Pablo Longoria dans les choix des joueurs à recruter a déjà refroidi plusieurs entraîneurs.

«Des entraîneurs ont décliné car ils savent qu'ils ne pourront pas faire le recrutement»