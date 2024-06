L’OM met un coup de pression à Sérgio Conceição !

Axel Cornic

Cela fait trop longtemps que l’Olympique de Marseille se cherche un nouvel entraineur, puisque Jean-Louis Gasset a quitté son poste à la fin de la saison. Pablo Longoria a décidé de miser sur Sérgio Conceição, récemment libéré de son contrat par le FC Porto, mais les choses ne semblent pas avancer assez rapidement.

Après l’échec avec Paulo Fonseca, nous vous avons révélé sur le10sport.com que l'OM a viré sur Sérgio Conceição, connu en Ligue 1 pour son passage au FC Nantes. Une piste assez alléchante, surtout vu l’expérience acquise par le technicien de 49 ans sur le banc du FC Porto, mais qui pour le moment ne semble pas avancer...

Zidane clame son amour pour l'OM... et se fait cartonner ! https://t.co/P7nUqEbMks pic.twitter.com/8LEmNyFuLb — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Conceição prend trop de temps ?

Plusieurs sources ont en effet expliqué ces derniers jours que Conceição, qui a été libéré par son club, n’aurait toujours pas donné sa réponse à l’OM et souhaiterait même prendre plus de temps pour réfléchir. Une situation qui agacerait au sein du club marseillais, où l’on aimerait boucler ce dossier assez vite pour pouvoir enfin planifier le mercato et la saison prochaine.

L’OM veut une réponse avant le week-end