Mercato - OM : Coup de théâtre pour l’entraîneur ?

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille cherche un nouvel entraîneur et aurait arrêté son choix sur Sergio Conceiçao. La Lazio va devoir elle aussi remplacer Igor Tudor qui a démissionné ces dernières heures. Et d’ailleurs, le Portugais serait dans les petits papiers du club romain. D’après la presse italienne, l’OM pourrait bien avoir une mauvaise surprise.

A l’OM, l’heure est grave. Jean-Louis Gasset a pris sa retraite et n’était de toute façon que de passage puisqu’il avait signé un contrat d’intérimaire en février dernier pour emmener le vestiaire de l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison. Le plan initial de Pablo Longoria était de faire de Paulo Fonseca le nouvel entraîneur de l’OM. C’était l’information que le10sport.com vous communiquait le 10 avril dernier.

L’OM attend le feu vert de Conceiçao, la Lazio s’invite à la fête

Entre temps, le poste d’entraîneur tenu par Stefano Pioli à l’AC Milan est devenu vacant, donnant des idées à la direction rossonero avec Paulo Fonseca. Le principal intéressé serait emballé par le projet milanais et le fait de disputer la Ligue des champions, chose que l’OM ne peut pas lui offrir la saison prochaine. De quoi inciter Pablo Longoria à revoir ses projets en jetant son dévolu sur Sergio Conceiçao. Après sept années à Porto, l’ex-coach du FC Nantes a tourné la page lusitanienne pour rejoindre l’OM ? La Gazzetta dello Sport assure ce jeudi que Conceiçao serait de plus en plus proche de Marseille, mas rien ne serait signé à l’instant T et il serait « difficile » que ça change d’ici-là.

Sergio Conceiçao prêt à revenir à la Lazio ?