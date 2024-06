Mercato - PSG : Kolo Muani interpelle Mbappé après son transfert

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. En effet, l'attaquant français va rejoindre le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France et à Paris, Randal Kolo Muani s'est prononcé sur son transfert.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. En effet, le club merengue a officialisé le transfert de la star de 25 ans ce lundi soir.

PSG : Kolo Muani interpelle Luis Enrique https://t.co/ceceymVdSS pic.twitter.com/oFR8DhiORm — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Le Real Madrid a officialisé le transfert de Mbappé

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Randal Kolo Muani s'est livré sur le transfert de Kylian Mbappé, qui quitte le PSG pour rejoindre le Real Madrid. En effet, l'attaquant de 25 ans a expliqué à quel point son compatriote français allait manquer au club rouge et bleu.

«On va perdre un grand joueur»