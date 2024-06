Mercato : L'OM snobé, Franck Haise se justifie

Thibault Morlain

C'est un chapitre qui se termine et un autre qui débute pour Franck Haise en ce jeudi 6 juin. En effet, le RC Lens a officialisé le départ de l'entraîneur de 53 ans et dans la foulée, c'est l'OGC Nice qui a annoncé la signature de Franck Haise. Alors que le nom de ce dernier circulait à l'OM, il va donc officier chez les Aiglons. Un choix expliqué par le principal intéressé.

Francesco Farioli parti à l'Ajax Amsterdam, l'OGC Nice devait se trouver un entraîneur. C'est désormais chose faite. En effet, ce jeudi, les Aiglons ont annoncé l'arrivée de Florian Maurice, comme directeur sportif, et de Franck Haise sur le banc de touche. Après le RC Lens, le technicien de 53 ans débute donc un nouveau challenge.

🎙️ Franck Haise : « Je suis très fier de m’engager avec l’#OGCNice, un club historique que j’ai souvent affronté. Le projet m’a convaincu, tout comme les échanges que j’ai pu avoir avec la Direction du Gym. Nous sommes rapidement tombés d’accord car nous avons envie de tres vite… pic.twitter.com/FmsnEWNqpG — OGC Nice (@ogcnice) June 6, 2024

« Le projet m’a convaincu »

Evoqué comme l'un des possibles candidats pour le poste d'entraîneur de l'OM, Franck Haise rejoint finalement l'OGC Nice. Dans le communiqué des Aiglons, il explique à propos de son choix : « Je suis très fier de m’engager avec l’OGC Nice, un club historique que j’ai souvent affronté. Le projet m’a convaincu, tout comme les échanges que j’ai pu avoir avec la Direction du Gym. Nous sommes rapidement tombés d’accord car nous avons envie de tres vite nous mettre au travail. Les objectifs sont élevés : à nous de tout mettre en œuvre, collectivement, pour les relever ».

« Nous pensons qu’il est la personne idéale pour poursuivre le projet du club »