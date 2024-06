Mercato - RC Lens : L’entraîneur s’en va, il va le suivre ?

Thomas Bourseau

Le projet sportif du RC Lens prend un virage à 180°. Franck Haise va quitter le club pour s’asseoir sur le banc de touche de l’OGC Nice. En parallèle, les Lensois devront grandement dégraisser leur effectif dans l’optique de retrouver une certaine sérénité financière selon le président Joseph Oughourlian.

Le RC Lens va devoir lancer un nouveau projet. Le président Joseph Oughourlian a annoncé la couleur en conférence de presse lundi : des coupures budgétaires seront mises en place avec notamment une réduction de la masse salariale. Pour ce qui est du mercato estival, des ventes pour 111M€ sont escomptées par le comité directeur de Lens.

Le RC Lens doit vendre pour équilibrer les comptes

Selon RMC Sport , Elye Wahi et Kevin Danso pourraient faire partie des sacrifiés du RC Lens sur le mercato au vu des valeurs marchandes dont il font l’objet et des intérêts à leurs égards sur le mercato. L’attaquant français aurait d’ailleurs la cote en Allemagne et en Angleterre. Outre Wahi et Danso, c’est Facundo Medina qui serait susceptible d’être poussé vers la sortie par les Sang-et-Or. La cause ? Le départ de Franck Haise.

Une vente de Medina à 25M€ ?