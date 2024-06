Mercato - RC Lens : Un gros transfert déjà prévu à l’étranger ?

Thomas Bourseau

Le RC Lens n’est pas dans une situation économique optimale. Au point où son président a annoncé des ventes à l’échelle de plus de 100M€ pendant le mercato estival. Elye Wahi, recrue phare de l’été dernier, pourrait déjà prendre la porte afin de rebondir de l’autre côté de la Manche ou du Rhin.

Au cours d’une conférence de presse surprise ce lundi, Joseph Oughourlian a très clairement expliqué que le RC Lens se devait de mener une opération dégraissage pendant le mercato estival de 111M€. La cause ? L’absence du troisième paiement CVC et l’incertitude entourant les droits TV de la Ligue 1 pour les prochains exercices. « On va faire des ventes. Aucun club ne peut se permettre de ne pas faire de ventes. On a commencé à travailler certains dossiers. (...) Il y aura réduction de la masse salariale ».

Wahi, première victime de la réduction de la masse salariale lensoise

A ce jour, tout le monde est un partant potentiel du côté du RC Lens. A commencer par Elye Wahi. Le remplaçant de Lois Openda a débarqué de Montpellier seulement l’été dernier contre la belle somme de 35M€. Avec 12 buts et 7 passes décisives à son actif cette saison avec le club lensois, Wahi pourrait être le grand sacrifié des Sang-et-Or pour leur refonte d’effectif et réduction de masse salarial selon RMC Sport.

L’Allemagne ou l’Angleterre pour Elye Wahi ?