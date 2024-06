Mercato : L’OM répond cash pour un joueur de Deschamps !

Thomas Bourseau

Du côté du RC Lens, il serait temps de passer à la caisse. En raison d’incertitudes au niveau des rentrées d’argent, un dégraissage d’effectif serait d’actualité. Proposé à l’OM, Brice Samba ne devrait finalement pas quitter Lens pour retrouver l’Olympique de Marseille selon les derniers échos.

En raison de flou sur la propriété des droits TV de la saison prochaine de Ligue 1 et de l’absence du troisième paiement CVC, le RC Lens va être condamné à passer par la case dégraissage de son effectif. C’est en effet ce que le président du club lensois Joseph Oughourlian a fait savoir en conférence de presse dernièrement.

Le RC Lens annonce des ventes estivales

« On va faire des ventes. Aucun club ne peut se permettre de ne pas faire de ventes. On a commencé à travailler certains dossiers. (...) Il y aura réduction de la masse salariale ». a donc constaté le patron du RC Lens. Ce qui pourrait signifier que des tauliers comme Brice Samba (30 ans) par exemple puisse prendre la porte. Passé par l’OM, Samba aurait été proposé au club phocéen en ce sens et dans le cadre du mercato.

Surprise, l’OM tente un transfert à 10M€ ! https://t.co/g2wL4c4CPM pic.twitter.com/BbC49CAbjI — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

Brice Samba et l’OM, un mariage qui n’aura pas lieu ?