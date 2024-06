Mercato - PSG : Mbappé se prend déjà un avertissement pour Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Durant ses sept saisons passées au sein du PSG, Kylian Mbappé semble avoir longtemps bénéficié de certains privilèges avec son statut de star du club. La donne devrait être bien différente maintenant qu’il a officiellement rejoint les rangs du Real Madrid, et Nicolas Anelka a d’ailleurs tenu à avertir Mbappé à ce sujet.

C’est désormais officiel pour Kylian Mbappé au Real Madrid ! Lundi soir, le club merengue a enfin annoncé la signature de l’ancienne star du PSG, qui s’est engagée pour cinq ans dans la capitale espagnole. Une nouvelle étape majeure pour Mbappé qui, après sept saisons et un statut de joueur à part du PSG, va peut-être devoir changer certaines habitudes au Real Madrid.

Mbappé : Cristiano Ronaldo l’adoube, la grande annonce du Real Madrid https://t.co/c3T6aFNJgu pic.twitter.com/wXnabvkoyF — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

« Aucun joueur n’est au-dessus du Real »

C’est en tout cas ce qu’a indiqué Nicolas Anelka, lui aussi ex-joueur du Real Madrid et du PSG, dans les colonnes du Parisien : « Possible qu’il se sente plus fort que l’institution comme au PSG ? Impossible ! Aucun joueur n’est au-dessus du club. De toute façon, il n’y va pas pour cela », estime Anelka.

« Rien à avoir avec le PSG »