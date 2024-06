Mercato : L’offre de l’OM révélée pour Conceiçao

Hugo Chirossel

Après avoir vu plusieurs entraîneurs passer sur banc en peu de temps ces dernières années, l’OM est maintenant en quête de stabilité. Comme l’a récemment confié Pablo Longoria, le club se projette sur un projet de trois, avec un nouvel entraîneur qui viendra succéder à Jean-Louis Gasset. En ce sens, Marseille aurait justement proposé un contrat jusqu’en 2027 à Sergio Conceiçao.

La stabilité n’est pas vraiment le point fort de Pablo Longoria. Depuis qu’il en est le président, l’OM a connu énormément d'entraîneurs, de Jorge Sampaoli à Igor Tudor, tandis que Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset se sont succédé cette saison. Ce que le dirigeant espagnol espère maintenant changer, comme il l’a confié dans une interview accordée à La Provence la semaine dernière.

Mercato - OM : Un transfert à 25M€ négocié au rabais ? https://t.co/0J5u1WwBwa pic.twitter.com/MSWr7G7CPf — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

« Construire un projet durable économiquement, sur le terrain, sur trois ans »

« Nous sommes désormais tournés vers la prochaine étape, ensemble, pour faire quelque chose de… (il réfléchit), je ne dirais pas différent, mais de plus stable. L’important maintenant, c’est la stabilité. Nous avons la volonté de construire un projet durable économiquement, sur le terrain, sur trois ans, en nous appuyant sur les fondations solides qui ont été bâties ces dernières années pour aller encore plus loin », a déclaré Pablo Longoria. Un nouveau projet avec un nouvel entraîneur, qui pourrait bien être Sergio Conceiçao.

Un contrat jusqu’en 2027 pour Conceiçao