PSG : Luis Enrique prépare une folie avec Barcola !

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a tout de suite séduit Luis Enrique, avec même une place de titulaire en puissance lors de la deuxième partie de saison. Et la belle histoire pourrait continuer, puisque l’entraîneur parisien aurait un projet assez précis pour le jeune talent tricolore, destiné à devenir l’un des nouveaux visages du club avec le départ de Kylian Mbappé.

Luis Campos n’a pas tout réussi l’été dernier, avec notamment les flops Randal Kolo Muani ou Manuel Ugarte. Mais il y a eu tut de même quelques très jolis coups et Bradley Barcola en est clairement un. Ancien grand espoir de l’OL, il semble avoir su faire le grand saut vers une toute nouvelle réalité, s’imposant comme l’une des armes offensives de Luis Enrique au PSG.

Mbappé rejoint le Real Madrid, le PSG veut boucler six transferts https://t.co/5bgmnXJ5uA pic.twitter.com/7aayTiUqoZ — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

Luis Enrique aurait eu une idée

Ce n’est pas fini, puisque avec le départ prochain de Kylian Mbappé, il pourrait prendre de plus en plus d’importance au PSG… et dans des rôles assez surprenants. L’Équipe nous apprend en effet ce mardi que Luis Enrique pourrait replacer Bradley Barcola dans l’axe, pour épauler Gonçalo Ramos ou encore Kolo Muani.

Barcola en 9 ?