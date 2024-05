Vente OM : McCourt et Longoria annoncent du lourd pour le nouveau projet !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les rumeurs ne cessent pas ces dernières années concernant une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille, et ce malgré les démentis répétés de Frank McCourt et son entourage. Interrogé par La Provence mardi, l’homme d’affaires américain en a rajouté une couche, tout en se projetant sur l’avenir avec son président Pablo Longoria.

L’Arabie saoudite semble bien loin de Marseille malgré ce que l’on peut encore lire sur les réseaux sociaux. Ces dernières années, les rumeurs ont été nombreuses concernant un éventuel rachat de l’OM, mais Frank McCourt le répète, la vente du club n’est pas dans ses plans. « La question est toujours la même… On me la pose encore et encore. Cela peut paraître drôle à l’extérieur, mais j’ai toujours la même réponse : le club n’est pas à vendre. Et ce, même si ça revient toujours dans les conversations des gens », a encore répondu le propriétaire de l’OM dans un entretien accordé à La Provence . McCourt l’assure, il est encore là pour longtemps avec un nouveau chapitre du projet qui se dessine pour les trois à cinq années à venir.

« On doit progresser »

« On doit progresser notamment sur les infrastructures, générer plus de revenus. Le centre de formation a besoin d’investissements, nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite, qui permettrait de contribuer au développement de nos futurs talents, pour les garder et les voir s’épanouir », confie McCourt au moment d’être interrogé sur le projet concocté pour les années à venir.

« Nous avons la volonté de construire un projet durable économiquement, sur le terrain, sur trois ans »