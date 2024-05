OM : Deux flops du mercato sont appelés à l’étranger

Arnaud De Kanel

Recrutés l'été dernier, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont déçu. Les deux sénégalais n'ont pas répondu aux attentes que l'OM avait placé en eux mais ils ont tout de même gardé du crédit auprès de leur sélectionneur Aliou Cissé. Ce dernier les a en effet sélectionné pour le prochain rassemblement du Sénégal.

L'OM a beaucoup dépensé l'été dernier, notamment pour s'attacher les services d'Iliman Ndiaye et d'Ismaïla Sarr, deux des trois recrues les plus onéreuses. Très attendus, les anciens pensionnaires d'Angleterre sont passés à côté de leur sujet, sans doute submergé par le contexte marseillais et toute la pression qu'il représente. Pour l'heure, on ne sait pas encore si l'OM leur accordera une seconde chance la saison prochaine bien que des tendances commencent à se dégager. Sarr devrait être vendu en cas de belle offre tandis que Ndiaye devrait rester. Leur faible rendement sur la saison écoulée ne leur a quand même pas couté leur place en sélection.



Sarr et Ndiaye convoqués avec le Sénégal

Les deux attaquants de l'OM ont reçu un coup de fil de l'étranger la semaine passée. En effet, Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, a convoqué Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr pour les matchs de qualification pour le Mondial 2026 contre la République Démocratique du Congo le 6 juin prochain et contre la Mauritanie le 9 juin. A noter également la présence de Pape Gueye, encore sous contrat avec l'OM mais plus pour longtemps.

Le Sénégal en ballotage favorable