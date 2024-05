OM : Menacé de mort, il craque en public

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président de l'OM entre octobre 2016 et février 2021, Jacques-Henri Eyraud a évoqué au tribunal l'enfer vécu durant son mandat et notamment les insultes proférées sur les réseaux sociaux. L'un des accusés, présent au procès, a présenté ses excuses à l'ancien responsable marseillais, visiblement très ému à la barre ce lundi.

Jacques-Henri Eyraud face à ses haters. Ce lundi s'est ouvert, au tribunal judiciaire de Paris, le procès de onze supporters de l'OM poursuivis pour cyberharcèlement aggravé et menaces de mort contre l'ancien président du club marseillais. Les insultes auraient été proférées entre fin 2020 et début 2021 sur les réseaux sociaux. Ce lundi, l'ancien président de l'OM a affronté ses haters et s'est confié sur sa fin de mandat devant les juges et les accusés.

Eyraud face à ses haters

« L'environnement particulier de ce club, on en prend conscience, on l'accepte, mais il y a un monde, entre des critiques qui peuvent s'entendre et des menaces de mort et du harcèlement d'une violence inconnue (…) Ils s'attaquaient même à mes filles » a confié l'ancien président de l'OM, visiblement très ému. Selon les informations de L'Equipe , Eyraud aurait versé quelques larmes avant de reprendre son discours. Mais malgré le comportement haineux de certains supporters, le responsable ne regrette pas son passage : « Si j’ai des regrets d’avoir dirigé l’OM ? La réponse est non. J'ai aimé ce club, j'ai aimé cette ville ».

Mercato : La porte s'ouvre pour l'OM pour Zidane https://t.co/X5D8mQdHBK pic.twitter.com/P3lmdZDJet — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« C'étaient des propos idiots »