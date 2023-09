Il quitte l’OM et McCourt, Eyraud sort du silence

Thibault Morlain

Nommé président de l’OM au moment du rachat du club phocéen par Frank McCourt, Jacques-Henri sera resté en poste jusqu’en février 2021 et la prise de pouvoir de Pablo Longoria. Mais depuis, Eyraud n’en avait pas totalement terminé avec l’OM… jusqu’à aujourd’hui. L’ex-président olympien vient en effet d'annoncer la fin de son histoire aux côtés de Frank McCourt et l’OM.

Arrivé à l’OM aux côtés de Frank McCourt en tant que président, Jacques-Henri Eyraud aura donc piloté le projet marseillais suite au rachat de l’Américain. Mais au fil des mois, la colère a monté sur la Canebière et face à la fronde des supporters, McCourt a dû opérer un changement en remplaçant Eyraud par Pablo Longoria au poste de président.

« Il est temps pour moi de tourner une page »

Si Jacques-Henri Eyraud avait encore un rôle aux côtés de Frank McCourt, ce n’est aujourd’hui plus le cas. Sur Linkedin , l’ancien président de l’OM a pris la parole à propos de la fin de cette aventure, lâchant : « A tous ceux qui m’ont permis de vivre une aventure exceptionnelle au sein de McCourt Global et de l’OM, je voulais vous dire au revoir. Il est temps pour moi de tourner une page. Et quelle page ! Ces 7 années ont été exceptionnelles en intensité, en découvertes, en apprentissage, en rencontres. Je voulais commencer en remerciant Frank McCourt. De notre première discussion à aujourd’hui, j’ai découvert un entrepreneur rare dont les valeurs positives sont très fortement ancrées et guident son action au quotidien. Je n’oublierai jamais sa confiance, sa fidélité, son engagement de tous les instants au service de l’OM et des causes dont il est l’ambassadeur engagé, à commencer par une technologie numérique au service de la société. Au fond, Frank est un missionnaire comme on en rencontre peu dans le monde des affaires et certainement dans celui du football. Nous avons traversé ensemble bien des péripéties avec toute la talentueuse équipe qui l’entoure. Quels souvenirs accumulés ! A l’OM, j’ai connu l’une des aventures professionnelles les plus excitantes de ma vie ».

Les remerciements d’Eyraud