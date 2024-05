Mercato - OM : McCourt va lâcher 50M€ !

Thomas Bourseau

Ce mardi, Frank McCourt est attendu à la Commanderie afin d’exposer son nouveau projet pour l’OM qui sera étalé sur les trois années à venir. Hors de question pour l’Américain de passer la main à la tête du club. D’ailleurs, le propriétaire de l’Olympique de Marseille devrait régler un déficit d’environ 50M€ à moins que Pablo Longoria s’en charge via le mercato. Explications.

L’Olympique de Marseille a connu une saison délicate tant sur le terrain qu’en dehors. Hormis la parenthèse enchantée avec le parcours en Ligue Europa jusqu’aux portes de la finale, l’OM a été en difficulté en Ligue 1 et en Coupe de France. Au final, le club phocéen ne s’est qualifié pour aucune des trois compétitions européennes pour la saison prochaine. Et au niveau des finances, ce n’est pas la joie non plus.

L’OM déficitaire, McCourt obligé de compenser avec 50M€ ?

Sur l’exercice 2023/2024, l’OM est déficitaire comme l’explique L’Équipe ces dernières heures. Ayant déjà investi plus d’un demi-milliard d’euros depuis son rachat du club phocéen à l’automne 2016, Frank McCourt pourrait bien être contraint d’une nouvelle fois mettre la main à la poche afin de régler le déficit financier de l’OM cette saison. Et pour cause, sauf grosse(s) vente(s) d’ici le 30 juin prochain, date qui bouclera l’exercice, McCourt devra débourser autour de 50M€.

Une vente de Balerdi pour tout régler ?

Quel joueur de l’effectif de l’OM pourrait être vendu à ce prix ou proche de cette indemnité ? Leonardo Balerdi. Courtisé par l’Atletico de Madrid dès le mercato hivernal déjà, le défenseur argentin de 25 ans pourrait rapporter entre 30 et 40M€ à l’Olympique de Marseille selon Christophe Dugarry ou encore Jérôme Rothen. Reste désormais à savoir si le club marseillais parviendra à suffisamment dégraisser pour que McCourt évite de débourser 50M€ de sa poche.