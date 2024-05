Mercato : L’OM se déplace pour le nouvel entraîneur

Hugo Chirossel

Après avoir vu Paulo Fonseca prendre la direction de l’AC Milan, l’OM a fait de Sergio Conceiçao sa nouvelle priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset. Le technicien portugais a décidé de quitter le FC Porto et pourrait débarquer sur le banc de Marseille. Pour le convaincre, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont allés à sa rencontre ce lundi.

L’OM a une nouvelle priorité. Option numéro un pour remplacer Jean-Louis Gasset, Paulo Fonseca a finalement décidé de succéder à Stefano Pioli à l’AC Milan. Ce que les dirigeants marseillais avaient anticipé et comme indiqué par Le 10 Sport , Sergio Conceiçao est un des plans de leurs plans de secours. Pablo Longoria l’a même déjà rencontré afin d’évoquer une possible arrivée à Marseille.

« Mon avenir est déjà décidé »

Pour que cela puisse se faire, il fallait encore que Sergio Conceiçao quitte le FC Porto, où il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2028. Mais cette prolongation avait été actée avant l’élection d’André Villas-Boas à la présidence du club. Après la victoire de son équipe en finale de la Coupe du Portugal contre le Sporting, Sergio Conceiçao a déclaré avoir pris sa « décision » concernant son avenir. « Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours ».

Longoria et Benatia se déplacent pour Conceiçao