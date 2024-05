Mercato : Fonseca oublie l'OM et prépare ses transferts

Axel Cornic

Grande priorité de Pablo Longoria selon nos informations, Paulo Fonseca ne devrait finalement pas rejoindre l’Olympique de Marseille. Les médias italiens annoncent en effet une arrivée imminente du coach du LOSC à l’AC Milan, où il aurait d’ailleurs déjà commencé à préparer la saison prochaine avec un mercato qui s’annonce mouvementé.

Les coachs se sont succédés depuis un an à l’OM, mais aucun n’est resté. Dernier en date, Jean-Louis Gasset a lui aussi annoncé son départ à la fin de cette saison et Pablo Longoria doit désormais lui trouver un successeur. Nous vous avons annoncé dès le 10 avril sur le10sport.com que sa priorité est Paulo Fonseca, mais ce dernier ne devrait vraisemblablement pas poser ses valises à Marseille.

Fonseca échappe à l’OM

Ce lundi, Sky Sport Italia a en effet annoncé que Fonseca aurait accepté l’offre de l’AC Milan, qui a annoncé il y a seulement quelques jours le départ de Stefano Pioli. Le Portugais serait déjà attendu dans le nord de l’Italie pour y signer un contrat de deux ans plus une saison supplémentaire en option, avec un salaire annuel de 2,5M€. A noter que les médias italiens ont dévoilé que l’offre de l’OM était plus importante, puisque Pablo Longoria lui aurait proposé 3M€ net par an sur trois ans.

Il prépare déjà le mercato avec l’AC Milan