Départ de Gasset : La priorité de l’OM fixe ses conditions !

À la recherche d’un nouvel entraîneur, l’OM a porté son choix sur Sergio Conceiçao, après avoir exploré la piste menant à Paulo Fonseca. Le technicien portugais du FC Porto est la nouvelle priorité des dirigeants marseillais, qui sont allés à sa rencontre ce lundi. Mais l’ancien du FC Nantes attend d’avoir des garanties avant d'accepter le poste.

André Villas-Boas pourrait rendre un grand service à l’OM. Entraîneur de Marseille entre 2019 et 2021, le Portugais a récemment été élu président du FC Porto à la place de Pinto Da Costa, ce qui relance l’avenir de Sergio Conceiçao. Ce dernier a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2028, mais c’était avant le changement de présidence et il est maintenant annoncé sur le départ du club portugais.

« Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé »

« J’ai pris ma décision. Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours. Lors de la conférence de presse, j’ai voulu faire comprendre que la situation était bien définie et que j’avais déjà pris ma décision. Villas-Boas va-t-il me convaincre de rester ? Il ne s’agit pas de convaincre… Il s’agit de regarder l’avenir ensemble et de le voir en toute sérénité, avec l’objectif d’unir le FC Porto. Tout ce qui s’est dit en dehors d’Olival (le centre d’entraînement du FCP) n’a pas été facile à gérer », a déclaré Sergio Conceiçao, après la victoire du FC Porto en finale de la Coupe du Portugal contre le Sporting.

Conceiçao intéressé, mais veut des réponse sur le projet de l’OM