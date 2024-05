Mercato - PSG : Quatre transferts déjà annoncés ?

Pierrick Levallet

Le PSG promet du lourd sur le mercato pour compenser le départ de Kylian Mbappé. L'international français va partir à l'issue de la saison et tout indique qu'il finira par signer au Real Madrid. De ce fait, les dirigeants parisiens pourraient boucler au moins quatre transferts pour essayer de remplacer la star de 25 ans de la meilleure des façons.

Quatre transferts pour compenser le départ de Mbappé ?

« Il faut au moins quatre renforts, hors gardien de but. Un joueur offensif, deux milieux de terrain et au moins un défenseur. Deux défenseurs, ce ne serait pas du luxe compte tenu des incertitudes pesant sur Skriniar et les deux blessés, Kimpembe et Lucas Hernandez » a indiqué Dominique Sévérac dans une session de question/réponse pour Le Parisien .

Le PSG multiplie les pistes sur le mercato

Plusieurs noms ont déjà été évoqués du côté du PSG sur le mercato. Le pensionnaire de la Ligue 1 penserait à Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia en attaque. Bernardo Silva ou encore Désiré Doué seraient ciblés pour le milieu de terrain. Et en défense, le PSG aurait des vues sur Leny Yoro. À suivre...