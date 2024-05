Mercato : La dernière volonté de Guardiola va plomber le PSG ?

Thomas Bourseau

Avec Manchester City, Pep Guardiola reste sur quatre succès consécutifs en Premier League. Et alors qu’il va entrer dans sa dernière année de contrat chez les Skyblues, il n’y en aura pas de supplémentaire selon The Daily Mail. Au passage, Guardiola jouerait un sale tour au PSG sur le mercato.

Pep Guardiola a, en deux saisons, assouvi un peu plus sa place dans la légende du football anglais. D’une part grâce à son triplé historique la saison dernière (FA Cup, Premier League et Ligue des champions) et d’une autre, pour avoir rafler cette saison un nouveau championnat anglais, le quatrième de suite avec Manchester City. Ce qu’aucun club anglais n’est parvenu à faire dans l’histoire.

La dernière danse de Pep Guardiola à Manchester City ?

Cependant, toutes les histoires ont une fin. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Skyblues , Pep Guardiola ne devrait pas rallonger son aventure qui devrait trouver son épilogue au terme de sa neuvième saison dans le nord de l’Angleterre. C’est l’information communiquée par The Daily Mail et ce, quand bien même le comité de direction de Manchester City aimerait prolonger son contrat.

Luis Enrique entre déjà dans l'histoire du PSG https://t.co/sr5yKDNpES pic.twitter.com/AZQgkTbadP — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Bruno Guimarães, l’ultime cadeau de City pour Guardiola. Le PSG en position délicate ?