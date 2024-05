Mercato : L’OM s’attaque à «l’un des meilleurs entraîneurs français»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Pablo Longoria a, surtout, sondé des entraîneurs de nationalité étrangère pour prendre place sur le banc de l'OM. Mais pour le journaliste Nabil Djellit, le profil idéal se trouve en France. Sur le départ du RC Lens, Franck Haise coche, selon lui, toutes les cases pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset à Marseille.

Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Pablo Longoria s'est penché sur le marché portugais. Sauf qu'aucun de ces deux techniciens ne privilégie l'OM en raison de sa non-qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. Les négociations se poursuivent, mais le responsable marseillais pourrait vite étudier d'autres profils, notamment en Ligue 1.

Une piste française pour remplacer Gasset ?

Une piste en particulier pourrait bien prendre de l'épaisseur. Elle mène à Franck Haise, dont l'avenir au RC Lens est de plus en plus incertain. Le technicien s'est crée une solide réputation dans le nord de la France et son travail a été remarqué par les responsables de l'OM. Selon nos informations, son nom figure bien dans la short-list de Longoria, mais pas dans les premières places. Une erreur selon Nabil Djellit, qui estime qu'Haise est le choix parfait pour remplacer Jean-Louis Gasset.

« Je pense que c’est l’homme de la situation »