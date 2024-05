Mercato - RC Lens : Coup de tonnerre pour l'avenir du projet ! 

Alexis Brunet

Depuis 2020, le RC Lens est entraîné par Franck Haise. Durant ces nombreuses saisons, l'entraîneur français a réussi à obtenir de très bons résultats et il s'est imposé comme l'un des meilleurs tacticiens de Ligue 1. Mais après quatre années dans le nord de la France, Haise pourrait être tenté de quitter son club, ce qui serait un vrai coup dur pour le projet lensois.

Après une saison 2022-2023 pleine de succès couronnée par une deuxième place en Ligue 1, le RC Lens n'a pas réussi à rééditer une telle performance. Les partenaires de Florian Sotoca ont fini septièmes du championnat et ils ne sont donc pas qualifiés pour une coupe d'Europe.

Franck Haise a fait grandir le RC Lens

Même s'il n'y a pas de qualification en coupe d'Europe à l'issue de la saison, il ne faut pas jeter tout le travail effectué par le RC Lens, lors de ces dernières années. Notamment grâce à l'impulsion de Franck Haise, le club du nord de la France est monté en puissance au fil des saisons, jusqu'à redevenir un gros du championnat. Problème, tout cela pourrait être remis en question à cause d'un départ majeur.

Transferts - RC Lens : Ça discute pour Varane ! https://t.co/HVVqI10zPD pic.twitter.com/cSxKOyNju3 — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

Haise est sur le départ